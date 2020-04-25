الصحة الليبية تدعو مدراء نقاط الرقابة بالمطارات والمنافذ البرية للاستعداد لتأمين عودة العالقين بالخارج

ليبيا – دعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية مدراء نقاط الرقابة بالمطارات والمنافذ البرية للاستعداد لتأمين عودة المواطنين العالقين بالخارج.

الوزارة شددت في بيان لها أمس الجمعة على نقاط الرقابة بكل من منفذ أمساعد البري ومطار الأبرق الدولي، ومطار بنغازي الدولي، ومطار البريقة الجوي، بتأمين عودة المواطنين العالقين في أماكن الحجر الصحي الإجباري المحددة من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وطالبت الوزارة مدراء نقاط الرقابة بالاستعداد للقيام بالأعمال الواجب اتخاذها من كشف طبي على المواطنين العائدين وتعبئة النموذج المخصص للمسافرين وتوجيههم إلى أماكن الحجر والعزل السريري المحددة.

يشار إلى أن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني تسلم الخميس الماضي الكشف النهائي بأسماء الليبيين العالقين في الخارج وذلك خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

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