السلامة الوطنية توجه هذه التعليمات للباحثين بشأن وباء كورونا

دعت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية كافة الإخوة الأطباء والباحثين ذوي الاهتمام بتفشي وباء كورونا (كوفيد – 19) المستجد أخذ العلم بضرورة الالتزام بضوابط السلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية عند التعامل مع المرضى أو حالات الاشتباه وضرورة الحصول على الموافقة الأخلاقية قبل الانخراط في أي نشاط.

ودعت اللجنة في بيان لها الأطباء والباحثين المهتمين بكورونا بالتقدم بطلب إلى اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية مع توضيح وبيان بروتوكول البحث أو الدراسة والحصول على الموافقة المستنيرة من المشاركين (المرضى) قبل الشروع في البحث أو الدراسة والمحافظة على خصوصية المشاركين وسرية المعلومات والتخلص الآمن للعينات أو الحفظ في مستودعات آمنة والالتزام الكامل بإرشادات السلامة الحيوية والضوابط الأخلاقية حيث يمكن الرجوع إلى ضوابط منظمة الصحة العالمية إلى حين صدور الإرشادات والضوابط في ليبيا قريبا وتوثيق وحفظ كافة المراسلات والوثائق والملاحظات ذات الصلة.