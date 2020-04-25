الطب الميداني: إصابة خمسة أشخاص جراء قصف عين زارة والسبعة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم اليوم السبت إصابة أربعة أشخاص جراء القصف الذي تعرضت له منطقة عين زاره فيما أصيب شخص خامس نتيجة سقوط قذيفة بمنطقة السبعة.

وأوضح المركز أن القسم الميداني بالمستشفى الجامعي طرابلس الميداني التابع لمركز الطب الميداني والدعم استقبل أربعة مصابين من العمالة الوافدة من دولة النيجر نتيجة تعرضهم لقصف عشوائي في منطقة عين زارة.

وأشار المركز إلى أن أسماء المصابين عبدالكريم امادو (عناية فائقة)، عيسى صالوا (عناية)، شعيب عبدالرحمن ادريس 19 سنة (إصابة في القدم)، الزوبير ابراهيم 25 سنة (إصابة في اليد).

وبين المركز أن المستشفى استقبل أيضا المواطن محمد انور البحيري الذي تعرض لإصابة على مستوى الرقبة نتيجة سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة السبعة خلف سجن الجديدة وتم نقله إلى مصحة قدور لإجراء عملية مستعجلة.