أكد ما يسمى بالمرصد السوري، السبت، أن أعداد المرتزقة السوريين في ليبيا تصل إلى نحو 10 آلاف مرتزق قتل منهم حتى الآن نحو 223 أثناء المواجهات مع الجيش.

