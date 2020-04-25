أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق إجمالي الإيرادات العامة منذ بداية العام حتى نهاية مارس.

وأوضحت وزارة المالية أن الإيرادات النفطية المحصلة بلغت 1.900 مليون دينار فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 372 مليون دينار وبلغت إيرادات الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية 238 مليون دينار.

وبينت الوزارة أن الإيرادات المحصلة من الجمارك بلغت 71 مليون دينار فيما بلغت إيرادات الاتصالات 0وكذلك أرباح مصرف ليبيا المركزي وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الرسوم المحصلة من الخدمات وإيرادات أخرى 63 مليون دينار وبذلك بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية الأخرى 2.272 مليار دينار.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المحصلة من تمويل الترتيبات من ضريبة الجهاد وفق القانون رقم 25 لسنة 2016 بلغ 0 فيما بلغت الأرصدة المرحلة من حسابات الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة عن عام 2019 بلغت 217 مليون دينار وبلغت إيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي 525 مليون دينار وبلغت الإيرادات المحصلة من قرض مصرف ليبيا المركزي 6.677 مليون دينار وبذلك بلغ الإجمالي 9.692 مليار دينار.