

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

25 April, 2020

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان ،السبت ،عن ارتفاع أعداد المرتزقة السوريين في ليبيا ،لتصل إلى نحو 7400 مرتزق قتل منهم حتى الآن نحو 223 أثناء المواجهات مع الجيش.

وأضاف المرصد السوري أن المخابرات التركية تضيق على فصيل الجبهة الشامية لرفضه إرسال عناصره للقتال في ليبيا، حيث يعمل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على إعادة هيكلة للفصائل التي ترفض الأوامر التركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ،أمس الجمعة، إن تركيا قررت وقف التمويل عن فصيل “فيلق الرحمن” الذي ينحدر غالبية مقاتليه من الغوطة الشرقية ومحافظة حمص، وذلك على خلفية رفضه إرسال مقاتلين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب الميليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني الليبي.

و جاء إيقاف تمويل الفيلق على خلفية طلب ما يسمى الجيش الوطني التابع لتركيا من فيلق الرحمن تقديم قائمة تضم أسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من القوائم، كان الرد بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين، وتخفيض المخصصات المقدمة من طعام وذخائر.

وأشار المرصد إلى أن هناك مقاتلين من “فيلق الرحمن” كانوا قد توجهوا إلى ليبيا بشكل فردي، عقب تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم مع “المرتزقة” لخدمة المصالح التركية هناك.