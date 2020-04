اليوم .. بدء استقبال المواطنين العالقين في مصر

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم

السبت، عن بدء استقبال المواطنين العالقين في مصر .

وأوضح بوالخطابية، في بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك “، أنه سيتم وضع العائدين في فنادق مخصصة بالبلديات

الثلاث، وهما طبرق و أمساعد وبئر الأشهب ،مطالبا أسرهم بالتعاون مع رجال الأمن لعدم

المخالطة.

وكان رئيس لجنة حصر الليبيين العالقين في مصر، أحمد النمر،

قد أعلن أمس عن دخول أول دفعة من المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي المصرية للبلاد

اليوم السبت عبر منفذ امساعد البري، موضحا أن الدفعة الأولى تضم 470 مواطنا سيتم إخضاعهم جميعا

للعزل مدة 14 يوما .

