العليا لمجابهة كورونا بمصراتة : لم نسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا ببلدية مصراتة،

الجمعة، عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية .

وأوضحت اللجنة، في بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك “، أن مركز شهداء الزروق، استقبل 4 حالات، وجاءت

نتائجها سلبية، فيما استقبل قسم الدعم النفسي بالمركز 3 حالات، ويتابع معهم الأطباء

المختصين الطرق السليمة للعلاج .

وأضاف البيان أن مركز شهداء المقاصبة، استقبل 8 حالات،

وجميعها لا تعاني من أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مركز الإيواء والعزل ببلدية

مصراتة، لم يسجل أي حالة دخول

