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العليا لمجابهة كورونا بمصراتة : لم نسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا ببلدية مصراتة،
الجمعة، عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية .

وأوضحت اللجنة، في بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي” فيسبوك “، أن مركز شهداء الزروق، استقبل 4 حالات، وجاءت
نتائجها سلبية، فيما استقبل قسم الدعم النفسي بالمركز 3 حالات، ويتابع معهم الأطباء
المختصين الطرق السليمة للعلاج .

 وأضاف البيان أن مركز شهداء المقاصبة، استقبل 8 حالات،
وجميعها لا تعاني من أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مركز الإيواء والعزل ببلدية
مصراتة، لم يسجل أي حالة دخول

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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