العليا لمجابهة كورونا بمصراتة : لم نسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا ببلدية مصراتة،
الجمعة، عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية .
وأوضحت اللجنة، في بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي” فيسبوك “، أن مركز شهداء الزروق، استقبل 4 حالات، وجاءت
نتائجها سلبية، فيما استقبل قسم الدعم النفسي بالمركز 3 حالات، ويتابع معهم الأطباء
المختصين الطرق السليمة للعلاج .
وأضاف البيان أن مركز شهداء المقاصبة، استقبل 8 حالات،
وجميعها لا تعاني من أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مركز الإيواء والعزل ببلدية
مصراتة، لم يسجل أي حالة دخول
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