المرصد السوري: ارتفاع أعدد المرتزقة في ليبيا إلى 7400 مرتزق وتركيا تجهز 2500 آخرين

أعلن ما يسمى بالمرصد السوري، السبت، وصول دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب القوات التابعة للوفاق ضد الجيش، مؤكدا أن عدد المرتزقة في ليبيا وصل إلى نحو 7400 مرتزق، بينما وصل عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

وأضاف المرصد في بيان له، أن حصيلة قتلى المرتزقة في ليبيا جراء العمليات العسكرية في طرابلس وصل إلى 223 مقاتل، موضحا أن القتلى ينتمون إلى فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، مؤكدا أنه وفقاً لمصادره فإن المرتزقة قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وبحسب البيان علم المرصد بأن قادة المجموعات التي وصلت مؤخراً أكدت على مقاتليها بعدم الحديث عن المقابل المادي الشهري، لأن كل شيء سيتم تعويضه على حد قولهم، وأثناء حديثهم مع أشخاص ليبيين، يجب عليهم التأكيد على قضية بأنهم قدموا إلى ليبيا لمساعدة الشعب الليبي وليس من أجل المال.

وأكد المرصد أن هذا يأتي في إطار محاولات المرتزقة لتحسين صورته أمام الرأي العام، بعد تسريب الأوضاع السيئة التي تعيشها تلك الفصائل وندم عدد كبير منهم لذهابهم إلى هناك.

