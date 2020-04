اندلاع حريق بجوار عمارات النجيلة بجنزور يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 3 مناطق

اندلع حريق، مساء الجمعة، بجوار عمارات النجيلة بمدينة جنزور نتيحة اشتعال النيران في القمامة المتكدسة بجانب خطوط الكهرباء.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحريق تسبب في إتلاف عدد خمسة أعمدة ضغط عالي وفقد التغذية عن خط اتجاه السوق من محطة 11/30 النجيلة التابع لدائرة توزيع جنزور بالإضافة إلى فقد التغذية عن خط ابوروين من محطة 11 / 30 التابع لدائرة توزيع الكريمية وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الرشاح بجنزور ومنطقة الرتيمي وخلة الفاندي بالكريمية.

