مكافحة الأمراض: الكشف على سائقي الشاحنات القادمين من تونس

أخبار ليبيا24

بدأ فريقًا طبيًا تابعًا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، بإجراء مسح طبي شامل على سائقي الشاحنات القادمين من تونس عبر منفذ رأس اجدير الحدودي من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المركز الوطني فإن المسح الطبي شمل مسوحات أنفية بلعومية للكشف عن فيروس ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للتقليل من خطر انتشار الفيروس في ليبيا.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد حتى تاريخ 24 أبريل 2020، إجمالي الإصابات 61، الحالات النشطة 41، المتعافين 18، الوفيات 2.

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