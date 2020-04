روشين: الوفاق في وضع يائس وتحاول جذب الانتباه بمعلومات مريبة ضد الجيش

قال البروفيسور في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ميخائيل روشين، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة تحاول جذب الانتباه من خلال إلقاء المعلومات المريبة، في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأزمة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف روشين في تصريحات صحفية، أن الوفاق تمارس هذه الطريقة، لأن المجتمع لن ينشغل بليبيا في ظل هذه الظروف، لافتا إلى أن وجود الفيروس في ليبيا ضئيل، ولا يزال الصراع العسكري هو المشكلة الرئيسية لسكان البلاد.

وأشار روشين إلى أن الوفاق لم تقدم أي دليل رسمي على استخدام غاز الأعصاب ضدهم، مشيرا إلى أنهم يمكنهم اتهام من يشاؤون بعمل ما يخطر لهم في أي مكان، لكن الحقيقة هي أن التناقضات الوفاق في طرابلس والجيش لم ينجح حلها سلميا، والقتال مستمر.

وأكد روشين، أن حكومة الوفاق غيرالمعتمدة ليست كما يوحي اسمها في الأساس فهي تمثل في أحسن الأحوال، مصالح سكان طرابلس، وليس جميعهم، لافتا إلى أن الحكومة المؤقتة في بنغازي وطبرق المدعومة من الجيش، تمثل غالبية سكان البلاد، مشيرا إلى أن الوفاق، في وضع يائس، لذا تتذكر في كل فرصة “فاغنر”.

جدير بالذكر أن الكاتبة إيفان أباكوموف، قد أشارت في مقال لها إلى اتهام حكومة الوفاق، لشركة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، باستخدام سلاح كيميائي في ليبيا.

