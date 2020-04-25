ترهونة… قصف وحصار وقطع للاتصالات والكهرباء

تقرير

شنت قوات تابعة لحكومة الوفاق هجوما بأكثر من 20 صاروخا على مدينة ترهونة ليل السبت، وبحسب اللواء أحمد المسماري فإن الصواريخ وقعت على منازل المدنيين وتسببت في العديد من الأضرار.

وما يزال أهالي ترهونة يعانون الأمرين بسبب الحصار الخانق الذي تضربه قوات الوفاق على المدينة وقطع الكهرباء والاتصالات عن المدينة منذ أكثر من أسبوع إضافة إلى القذائف التي بدأت تمطر سماء المدينة المدينة.

وفي هذا السياق دعا المسماري بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى الاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين حسب وصفه مشيرا إلى أن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.

وإلى جانب الهجوم الصاروخي لا تزال الطائرات التركية المسيرة تستهدف عدة مواقع في وسط ترهونة رغم إسقاط دفاعات الجو العديد منها ، إلا أنه وبحسب مصادر لـ218 فإن تركيا تستعد لإرسال شحنة جديدة من الطائرات المسيرة مفككة إلى ليبيا وسيتم تجميعها بعد وصولها مباشرة.

وكانت قوات الوفاق شنت هجوما كبيرا مدعوما بالمرتزقة السوريين قبل أيام على ترهونة من عدة محاور في محاولة لاقتحام المدينة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعد أن تم التصدي لهذا الهجوم وإبعاد قوات الوفاق عن الحدود الإدارية للمدينة.

فهل ستحاول قوات الوفاق معاودة الكرة مجددا لاقتحام ترهونة أم سيكون للجيش الوطني رد آخر يحبط كل المحاولات التي تسعى إليها التشكيلات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية