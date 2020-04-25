دعوات أوروبية لوقف الاقتتال في ليبيا

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبيرو دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الأطراف الليبية المتصارعة على الأرض إلى هدنة إنسانية مع ضرورة استئناف محادثات السلام.

وجاء في البيان “نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) جوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا”.

وأضاف البيان “ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار”.

كما تم توقيع البيان من قبل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إضافة إلى وزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

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