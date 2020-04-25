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دعوات أوروبية لوقف الاقتتال في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبيرو دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي اليوم السبت الأطراف الليبية المتصارعة على الأرض إلى هدنة إنسانية مع ضرورة استئناف محادثات السلام.

وجاء في البيان “نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) جوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا”.

وأضاف البيان “ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار”.

كما تم توقيع البيان من قبل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إضافة إلى وزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • عمليةً تقتيل السحالي البشريةً_ًوالخنازير الوسخةً~ والنماذجًالغريبةً عنًًالمجتمعًالليبي .
    – انتم الأجانب شن دخلكم ..؟!!!
    علاش تجيبوا فيه لروحكم ….!!!
    تو السلاح بيتوحه على اي حد يتدخل في الشءون الليبيين . واي شيء لا يقبله الدين الليبي . وسيتم وضع قناصين بالسلاح لاي مظاهر مخلة بالآداب وسيكونون جيف بعون الله حتى السيارات بالرصاص .

    رد

  • اداري ليبي متقاعد مسلح .:
    25 أبريل، 2020 الساعة 4:22 م
    عمليةً تقتيل السحالي البشريةً_ًوالخنازير الوسخةً~ والنماذجًالغريبةً عنًًالمجتمعًالليبي .
    – انتم الأجانب شن دخلكم ..؟!!!
    علاش تجيبوا فيه لروحكم ….!!!
    تو السلاح بيتوجه على اي حد يتدخل في الشءون الليبيين . واي شيء لا يقبله الدين الليبي . وسيتم وضع قناصين بالسلاح لاي مظاهر مخلة بالآداب وسيكونون جيف بعون الله حتى السيارات بالرصاص . عفن وصنتهم شحم معفن ذؤابة مخلط بزوز شكاير سكر مغلي . !!!! بالسلاح من بعيد ……

    رد