الدويري : الملف الليبي من أهم محاور الأمن القومي المصري

قال

نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري،

السبت، إن بلاده تتابع بدقه تطورات الأوضاع في ليبيا .

وأوضح

الدويري، فى تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تتعامل مع الملف الليبي كأحد أهم محاور

دائرة الأمن القومي ، مشيراً إلى أن تلك التحركات المصرية تهدف لإرساء الاستقرار فى

ليبيا .

وأكد

الدويري أن تركيا لديها مشروع توسعي تسعى لتحقيقه من خلال التدخل فى الشؤون الداخلية

للدول الإقليمية ومن بينها ليبيا، لافتا إلى أن المشروع هو إعادة الخلافة العثمانية

.

