الدويري : الملف الليبي من أهم محاور الأمن القومي المصري

قال
نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري،
السبت، إن بلاده تتابع بدقه تطورات الأوضاع في ليبيا .
وأوضح
الدويري، فى تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تتعامل مع الملف الليبي كأحد أهم محاور
دائرة الأمن القومي ، مشيراً إلى أن تلك التحركات المصرية تهدف لإرساء الاستقرار فى
ليبيا .
وأكد
الدويري أن تركيا لديها مشروع توسعي تسعى لتحقيقه من خلال التدخل فى الشؤون الداخلية
للدول الإقليمية ومن بينها ليبيا، لافتا إلى أن المشروع هو إعادة الخلافة العثمانية
.
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