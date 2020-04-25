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الدويري : الملف الليبي من أهم محاور الأمن القومي المصري

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال
نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري،
السبت، إن بلاده تتابع بدقه تطورات الأوضاع في ليبيا .

وأوضح
الدويري، فى تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تتعامل مع الملف الليبي كأحد أهم محاور
دائرة الأمن القومي ، مشيراً إلى أن تلك التحركات المصرية تهدف لإرساء الاستقرار فى
ليبيا .  

وأكد
الدويري أن تركيا لديها مشروع توسعي تسعى لتحقيقه من خلال التدخل فى الشؤون الداخلية
للدول الإقليمية ومن بينها ليبيا، لافتا إلى أن المشروع هو إعادة الخلافة العثمانية
.

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