أوروبا تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا وتحث "جميع الأطراف" لاستئناف محادثات السلام

دعا وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي السبت، في بيان مشترك، إلى هدنة إنسانية في ليبيا. وحثوا أطراف النزاع على “استلهام روح شهر رمضان واستئناف المحادثات” من أجل “وقف حقيقي” لإطلاق النار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24