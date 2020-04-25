أوروبا تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا وتحث "جميع الأطراف" لاستئناف محادثات السلام

دعا وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي السبت، في بيان مشترك، إلى هدنة إنسانية في ليبيا. وحثوا أطراف النزاع على “استلهام روح شهر رمضان واستئناف المحادثات” من أجل “وقف حقيقي” لإطلاق النار.
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تباً لها من هدنه ،الهدنه السابقه التي لم يكون هناك داعي لها بالأساس وكان يجب مواصله الحرب الي ان يتم القضاء علي المليشيات فهاهي نتائج الهدنه قد أثمرت علي المليشيات وهاهي قد عملت علي انبعاث الروح في جسد مليشيات العملاء الذي كان ميت سريرياً والآن بفعل الهدنه المغلوطه فقدوصولت الأسحله لها استفادةمن الهدنه ببناء لقدراتها علي القصف والأستهداف والتفجير مع ملاحظة اننا اليوم نحصد في نتائج الغفله والتراخي ولم نحسب حساب عواقبها المدمره لقدرات الجيش وعن أسباب بوادر فقدان الجيش السيطره علي مدن في الغرب الليبي فالاجابه الحقيقيه التي لا مفر منها وهي ان السبب هو دخول الجيش في هدنه لا لزوم لها وتراخي الجيش في تقدير عواقب وصول أسحله ومرتزقه أثناء الهدنه لدعم مليشيات اوشكت علي الانهيار وما الهدنه إلا حيله من الغرب الاستعماري لتقوية شوكت المليشيات ليضطر الجيش لاحقا للقبول بها كشريك في الحكم والسبب هو التهاون الجيش وعدم الشروع في قصف وأستهداف أي طائره قادمه من تركيا من وهي تناور للهبوط في مصراته او في طرابلس مع علم الجيش بأنها تحمل شحنة أسلحه وستستخدم ضده يوما ما وكان بُعد النظر يحتم عليه قصفها وتحويلها الي رماد وخلي اردوغان يبعث غيرها وخلي الجيش يقصف فلن يبعث اردوغان الي مالا نهايه وسيآتيه يوم ويتوقف ولكن ان يلتزم الجيش بهدنه وتعطي الفرصه يشحن سلام من تركيا وينزل في مصراته بكل اريحيه وانت دورك متفرج فهذا خطأ قاتل ومن المعيب في زمن الهدنه ان نسمعوا من الجيش يقول رصدنا وتغطينا ورقدنا فخسائر حروب الجيش مع الارهابيين في بنغازي ودرنه كوم وخسائره التي ستآتي من هدنته في طرابلس كوم تبا لها من هدنه ،هدنه قد احطت من قدر الجيش ولم تكن هدنه صائبه البته فقد ترك الجيش تدمير قوات وقدرات العدو بالعين يوم كانت تآتي من تركيا وتنزل علي عينك يا تاجر في مصراته والآن بات الجيش يبحث عنها بالجره لتدميرها طيب ما كانت محصوره في طائر علي مدرج المطار
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