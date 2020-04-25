

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 April, 2020

قال نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويري، السبت، إن بلاده تتابع بدقه تطورات الأوضاع في ليبيا .

وأوضح الدويري، فى تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تتعامل مع الملف الليبي كأحد أهم محاور دائرة الأمن القومي ، مشيراً إلى أن تلك التحركات المصرية تهدف لإرساء الاستقرار فى ليبيا .

وأكد الدويري أن تركيا لديها مشروع توسعي تسعى لتحقيقه من خلال التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الإقليمية ومن بينها ليبيا، لافتا إلى أن المشروع هو إعادة الخلافة العثمانية .