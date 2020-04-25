مجلس قبائل ترهونة: ندين استهداف المدنيين بقصف ميليشيات أردوغان المعتوه الصاروخي على المدينة

ليبيا – أصدر مجلس قبائل ترهونة بيان اليوم السبت حول استهداف المدنيين في المدينة بالقصف الصاروخي.

وجاء في نص البيان بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس “في الوقت الذي نعيش فيه أجواء إيمانية في شهر رمضان المبارك ونتطلع فيه إلى تجاوز ما نحن فيه من أزمة شاملة في كل مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو السياسية أو النفسية والصحية وبالنظر للمعاناة الكبير التي تعيشها قبائل ترهونة والنواحي الأربع من انقطاع التيار الكهربائي والوقود والمؤن والماء والدواء لأكثر من أسبوعين والوضع الذي نتج عن استهداف الطيران التركي للمنشاءات الحيوية ولخطوط الإمداد لكن لقد اسمعت لو ناديت حياً..لكن لا حياة لمن تنادي”.



وأشار المجلس إلى أن المدينة والأحياء المدنية تعرضت إلى قصف صاروخي أعمى تسبب في سقوط ضحايا مدنيين في منازلهم من قبل مليشيا “أردوغان المعتوه” الذي أعلن رسمياً حربه في ليبيا دفاعاً عن إرثه التاريخي وحماية لعائلاته التركية.

المجلس قال إن كل ذلك يحصل في ظل تخاذل المجتمع الدولي والصمت العربي الرسمي، معرباً عن استنكار مشايخ وأعيان ترهونة لهذا العمل الجبان ، ويؤكد على صمود قبائل ترهونة وثبات موقفهم في دعم القوات المسلحة العربية.

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