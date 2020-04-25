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مجلس قبائل ترهونة: ندين استهداف المدنيين بقصف ميليشيات أردوغان المعتوه الصاروخي على المدينة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر مجلس قبائل ترهونة بيان اليوم السبت حول استهداف المدنيين في المدينة بالقصف الصاروخي.

وجاء في نص البيان بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس “في الوقت الذي نعيش فيه أجواء إيمانية في شهر رمضان المبارك ونتطلع فيه إلى تجاوز ما نحن فيه من أزمة شاملة في كل مناحي الحياة سواء الاقتصادية أو السياسية أو النفسية والصحية وبالنظر للمعاناة الكبير التي تعيشها قبائل ترهونة والنواحي الأربع من انقطاع التيار الكهربائي والوقود والمؤن والماء والدواء لأكثر من أسبوعين والوضع الذي نتج عن استهداف الطيران التركي للمنشاءات الحيوية ولخطوط الإمداد لكن لقد اسمعت لو ناديت حياً..لكن لا حياة لمن تنادي”.

وأشار المجلس إلى أن المدينة والأحياء المدنية تعرضت إلى قصف صاروخي أعمى تسبب في سقوط ضحايا مدنيين في منازلهم من قبل مليشيا “أردوغان المعتوه” الذي أعلن رسمياً حربه في ليبيا دفاعاً عن إرثه التاريخي وحماية لعائلاته التركية.

المجلس قال إن كل ذلك يحصل في ظل تخاذل المجتمع الدولي والصمت العربي الرسمي، معرباً عن استنكار مشايخ وأعيان ترهونة لهذا العمل الجبان ، ويؤكد على صمود قبائل ترهونة وثبات موقفهم في دعم القوات المسلحة العربية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الغفله والتراخي عواقبها مدمره والفطنه والحذر عواقبها معمره
    قديما كان سؤال من ضمن اسئلة أمتحان الترقيه لضباط صف الشرطه السؤال التالي ماهي الأسباب الحقيقيه لقيام ثورة الفاتح من سبتمبر فالكل تجنب الجواب الصائب ومشي مع الموجه السائده آنذاك والتي تنسجم مع ما يرضي غرور العقيد القذافي وتنمي وتعاظم احساسه بالعظمه وكانت الاجابات كلها متقاربه وتحمل نفس المغزي وهي مجرد مغازله للقذافي فجاءت الاجابات ان السبب الحقيقي هو ايمانا من القائد بضرورة ان يتحرك بنفسه ويقود رفاقه من الضباط الاحرار ويرفع بنفسه الظلم والجور الحاصل زمن المملكه عن كاهل المواطن الليبي ويقيم علي انقاض عهد جور المملكه البغيض دولة الانعتاق والعدل والمساواة ففجر القائد ثورة الفاتح المجيده وارسي دعائم دولة الحلم المنشود لكل الليبيين دولة اللا ظلم واللا جور واللا تعسف دوله ديمقراطيه حديثه دولة الشعب السيد الشعب الذي يقرر ولجان شعبيه تنفذ عدا اجابه واحده جاءت عكس سائر الاجابات وان كان تم تداولها آنذاك من باب النكته كانت تقول ان الاسباب الحقيقيه لقيام ثوره الفاتح هي غفله وتراخي من إدارة أستخبارات المملكه وعدم يقطة القوات المتحركه واليوم اذاما تم توجيه السؤال التالي لأحدكم في رأيك ماهي أسباب بوادر فقدان الجيش السيطره علي مدن في الغرب الليبي فالاجابه الحقيقيه التي لا مفر منها وهي ان السبب هو دخول الجيش في هدنه لا لزوم لها وتراخي الجيش في تقدير عواقب وصول أسحله ومرتزقه أثناء الهدنه لدعم مليشيات اوشكت علي الانهيار وما الهدنه إلا حيله من الغرب الاستعماري لتقوية شوكت المليشيات ليضطر الجيش لاحقا للقبول بها كشريك في الحكم والسبب هو التهاون الجيش وعدم الشروع في قصف وأستهداف أي طائره قادمه من تركيا من وهي تناور للهبوط في مصراته او في طرابلس مع علم الجيش بأنها تحمل شحنة أسلحه وستستخدم ضده يوما ما وكان بُعد النظر يحتم عليه قصفها وتحويلها الي رماد وخلي اردوغان يبعث غيرها وخلي الجيش يقصف فلن يبعث اردوغان الي مالا نهايه وسيآتيه يوم ويتوقف ولكن ان يلتزم الجيش بهدنه وتعطي الفرصه يشحن سلام من تركيا  وينزل في مصراته بكل اريحيه وانت دورك متفرج فهذا خطأ قاتل ومن المعيب في زمن الهدنه ان نسمعوا من الجيش يقول رصدنا وتغطينا ورقدنا فخسائر حروب الجيش مع الارهابيين في بنغازي ودرنه كوم وخسائره التي ستآتي من هدنته في طرابلس كوم تبا لها من هدنه ،هدنه قد احطت من قدر الجيش ولم تكن هدنه صائبه البته فقد ترك الجيش تدمير قوات وقدرات العدو بالعين يوم كانت تآتي من تركيا وتنزل علي عينك يا تاجر في مصراته والآن بات الجيش يبحث عنها بالجره لتدميرها طيب ما كانت محصوره في طائر رابطه في مطار

    رد

  • دين يا مجلس ترهونه الموافقه علي الهدنه التي لم يكون هناك داعي لها وهاهي قد عملت علي انبعاث الروح في جسد مليشيات العملاء بعدما كانت في الرمق الآخير من الزوال والآن بفعل الهدنه ووصول أسحله لها اصبح لها القدره علي القصف والأستهداف والتفجير مع ملاحظة اننا نحصل نتائج الغفله والتراخي ولم نحسب حساب عواقبها المدمره لقدرات الجيش وعن أسباب بوادر فقدان الجيش السيطره علي مدن في الغرب الليبي فالاجابه الحقيقيه التي لا مفر منها وهي ان السبب هو دخول الجيش في هدنه لا لزوم لها وتراخي الجيش في تقدير عواقب وصول أسحله ومرتزقه أثناء الهدنه لدعم مليشيات اوشكت علي الانهيار وما الهدنه إلا حيله من الغرب الاستعماري لتقوية شوكت المليشيات ليضطر الجيش لاحقا للقبول بها كشريك في الحكم والسبب هو التهاون الجيش وعدم الشروع في قصف وأستهداف أي طائره قادمه من تركيا من وهي تناور للهبوط في مصراته او في طرابلس مع علم الجيش بأنها تحمل شحنة أسلحه وستستخدم ضده يوما ما وكان بُعد النظر يحتم عليه قصفها وتحويلها الي رماد وخلي اردوغان يبعث غيرها وخلي الجيش يقصف فلن يبعث اردوغان الي مالا نهايه وسيآتيه يوم ويتوقف ولكن ان يلتزم الجيش بهدنه وتعطي الفرصه يشحن سلام من تركيا  وينزل في مصراته بكل اريحيه وانت دورك متفرج فهذا خطأ قاتل ومن المعيب في زمن الهدنه ان نسمعوا من الجيش يقول رصدنا وتغطينا ورقدنا فخسائر حروب الجيش مع الارهابيين في بنغازي ودرنه كوم وخسائره التي ستآتي من هدنته في طرابلس كوم تبا لها من هدنه ،هدنه قد احطت من قدر الجيش ولم تكن هدنه صائبه البته فقد ترك الجيش تدمير قوات وقدرات العدو بالعين يوم كانت تآتي من تركيا وتنزل علي عينك يا تاجر في مصراته والآن بات الجيش يبحث عنها بالجره لتدميرها طيب ما كانت محصوره في طائر علي مدرج المطار

    رد