افتتاح مرافق صحية جديدة في درج

أقيم بمدينة درج حفل افتتاح عيادتين للنساء والولادة بالمنطقة وذلك بالتعاون بين البلدية والمؤسسة الوطنية للنفط.

وبدأ القطاع الصحي يعود بشكل تدريجي إلى درج بافتتاح عيادتي النساء والولادة بمحلتي “عين علي” و”تقطة” بجهود متضافرة بين المجلس البلدي والمؤسسة الوطنية للنفط حيث أشرف على تجهيز العيادتين قسم التنمية المستدامة بالمؤسسة، من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وتم خلال مراسم الافتتاح توقيع محضر التسليم والاستلام بين عميد البلدية ومندوب عن المؤسسة إيذانا بالشروع في العمل.

كما تضمن الاحتفال تقديم شهائد الشكر والتقدير لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقسم التنمية المستدامة، وفيما يحذو الجميع الأمل في أن تستمر عملية الدعم لهذا القطاع المهم الذي غاب عن المنطقة لفترة طويلة.

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