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أوروبا تدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا واستئناف محادثات السلام

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

 وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة، اليوم السبت، إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

وجاء في البيان: «نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز، في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأضاف البيان: «ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار». وحمل البيان توقيع جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، وألمانيا هايكو ماس.
 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • فكونا من الهدنه ياسر ما جاءنا منها من شبه تعادل في ميزان القوه كانت مليشيات العملاء في الرمق الآخر والآن اصبح قصف وأستهداف وتفجير مع ملاحظة اننا نحصل نتلئج الغفله والتراخي ولم نحسب حساب عواقبها المدمره لقدرات الجيش وعن التراخي اضحكتني إجابه كانت عن سؤال من اسئلة أمتحان الترقيه لضباط صف الشرطه السؤال التالي ماهي الأسباب الحقيقيه لقيام ثورة الفاتح من سبتمبر فالكل تجنب الجواب الصائب ومشي مع الموجه السائده آنذاك والتي تنسجم مع ما يرضي غرور العقيد القذافي وتنمي وتعاظم احساسه بالعظمه وكانت الاجابات كلها متقاربه وتحمل نفس المغزي وهي مجرد مغازله للقذافي فجاءت الاجابات ان السبب الحقيقي هو ايمانا من القائد بضرورة ان يتحرك بنفسه ويقود رفاقه من الضباط الاحرار ويرفع بنفسه الظلم والجور الحاصل زمن المملكه عن كاهل المواطن الليبي ويقيم علي انقاض عهد جور المملكه البغيض دولة الانعتاق والعدل والمساواة ففجر القائد ثورة الفاتح المجيده وارسي دعائم دولة الحلم المنشود لكل الليبيين دولة اللا ظلم واللا جور واللا تعسف دوله ديمقراطيه حديثه دولة الشعب السيد الشعب الذي يقرر ولجان شعبيه تنفذ عدا اجابه واحده جاءت عكس سائر الاجابات وان كان تم تداولها آنذاك من باب النكته كانت تقول ان الاسباب الحقيقيه لقيام ثوره الفاتح هي غفله وتراخي من إدارة أستخبارات المملكه وعدم يقطة القوات المتحركه واليوم اذاما تم توجيه السؤال التالي لأحدكم في رأيك ماهي أسباب بوادر فقدان الجيش السيطره علي مدن في الغرب الليبي فالاجابه الحقيقيه التي لا مفر منها وهي ان السبب هو دخول الجيش في هدنه لا لزوم لها وتراخي الجيش في تقدير عواقب وصول أسحله ومرتزقه أثناء الهدنه لدعم مليشيات اوشكت علي الانهيار وما الهدنه إلا حيله من الغرب الاستعماري لتقوية شوكت المليشيات ليضطر الجيش لاحقا للقبول بها كشريك في الحكم والسبب هو التهاون الجيش وعدم الشروع في قصف وأستهداف أي طائره قادمه من تركيا من وهي تناور للهبوط في مصراته او في طرابلس مع علم الجيش بأنها تحمل شحنة أسلحه وستستخدم ضده يوما ما وكان بُعد النظر يحتم عليه قصفها وتحويلها الي رماد وخلي اردوغان يبعث غيرها وخلي الجيش يقصف فلن يبعث اردوغان الي مالا نهايه وسيآتيه يوم ويتوقف ولكن ان يلتزم الجيش بهدنه وتعطي الفرصه يشحن سلام من تركيا  وينزل في مصراته بكل اريحيه وانت دورك متفرج فهذا خطأ قاتل ومن المعيب في زمن الهدنه ان نسمعوا من الجيش يقول رصدنا وتغطينا ورقدنا فخسائر حروب الجيش مع الارهابيين في بنغازي ودرنه كوم وخسائره التي ستآتي من هدنته في طرابلس كوم تبا لها من هدنه ،هدنه قد احطت من قدر الجيش ولم تكن هدنه صائبه البته فقد ترك الجيش تدمير قوات وقدرات العدو بالعين يوم كانت تآتي من تركيا وتنزل علي عينك يا تاجر في مصراته والآن بات الجيش يبحث عنها بالجره لتدميرها طيب ما كانت محصوره في طائر رابظه في مطار

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