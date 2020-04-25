مكتب الزكاة في سلوق يوزع سلالا غذائية

قام مكتب الزكاة سلوق بتوزيع سلات غذائية على الأسر المحتاجة والنازحة بالبلدية وذلك بالتزامن مع دخول الشهر الكريم.

واشتملت السلة على مواد غذائية كاملة من الأرز والمعكرونة والطماطم والحليب والزيت والبيض إضافة إلى كمية من التمور مقدمة من مكتب الزكاة أوجلة.

و تأتي هذه الأعمال في إطار باب دعم رجال الأعمال في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، والظروف الاقتصادية الصعبة من نقص في السيولة، إضافة إلى تعطل الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وما رافقها من تعطل في عديد الأنشطة الاقتصادية.

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