أعرب السفير المالطي لدى ليبيا، تشارلز صليبا، الجمعة عن أمله في أن يتوصل طرفي الصراع في ليبيا إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان.

ودعا صليبا في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى استئناف الحوار السياسي، ووقف القتال.

