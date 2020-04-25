بيان مديرية أمن شحات بشأن تفويض القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر

شحات 25 أبريل 2020 (وال) _ أصدرت مديرية أمن شحات، أمس الجمعة، بيان رقم ( 1 ) لسنة 2020، بشأن تفويض القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وجاء في البيان:

تعلن مديرية أمن شحات بكافة مراكزها وأقسامها ومنتسيبيها وبكل قوة عن تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي المتمثلة في الحياة الأمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الإقتصادي وحق المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد.

ونؤكد على إننا وبكل ما نملك نؤيد هذا التوجه لإنهاء المعاناة لشعبنا وإيقاف مجالس العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة التي تهدر ليل نهار.

و لامجال للتردد في دعم المؤسسة العسكرية وتصحيح المسار وإنهاء المعاناة.

دامت ليبيا دولة عصية على الإرهاب والإستعمار

وأعوانهم من الخونة والعملاء. (وال _ بنغازي) خ م / ه ع

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