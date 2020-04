أوروبا تدعو إلى استئناف محادثات السلام في ليبيا

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، السبت، إلى هدنة إنسانية في ليبيا، مؤكدين أنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، على دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

وحمل البيان توقيع جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

