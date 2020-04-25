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بوابة إفريقيا الإخبارية/ شحات |

25 April, 2020

أعلنت مديرية أمن شحات بكافة مراكزها وأقسامها ومنتسيبيها وبكل قوة عن تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي المتمثلة في الحياة الأمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الإقتصادي وحق المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد.

و أكدت المديرية في بيان لها أمس الجمعة ،أنها تؤيد هذا التوجه لإنهاء معاناة الشعب الليبي وإيقاف مجالس العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة التي تهدر ليل نهار ،مشيرة أنه لامجال للتردد في دعم المؤسسة العسكرية وتصحيح المسار وإنهاء المعاناة.