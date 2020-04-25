المرصد السوري: تركيا ترفع من وتيرة نقل المرتزقة نحو ليبيا

طرابلس-العنوان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا من قبل تركيا، تشهد تصاعداً جديداً يتمثل بوصول دفعات جديدة بشكل دوري للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب مسلحي الوفاق ضد الجيش الوطني.

وأوضح المرصد في بيان عبر موقعه الرسمي أن إحصائيات تعداد المجندين الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن، بلغ نحو 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

وأكد المرصد أن هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل “الجيش الوطني” بأمر من الاستخبارات التركية، فيما تشهد العملية رفض لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.

وأكد المرصد السوري بأن قادة المجموعات التي وصلت مؤخراً أوعزت إلى مقاتليها بعدم الحديث بما يخص المقابل المادي الشهري، لأن كل شيء سيتم تعويضه على حد قولهم، وأثناء حديثهم مع أشخاص ليبيين، يجب عليهم التأكيد على قضية بأنهم قدموا إلى هناك “لمساعدة الشعب الليبي” وليس من أجل المال.

وأوضح المرصد السوري أن الفصائل السورية تحاول تلميع صورتها في ليبيا أمام الرأي العام، بعد تسريب الأوضاع السيئة التي تعيشها تلك الفصائل وندم قسم كبير منهم لذهابهم إلى هناك.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل المزيد من “المرتزقة السوريين” في المعارك على الأراضي الليبية، وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 223 مقاتل.

وقال المرصد أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه” ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.