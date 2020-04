زكاة سلوق : توزيع سلات غذائية على الأسر والنازحين بالبلدية

وزع

مكتب الزكاة ببلدية سلوق، السبت، سلات غذائية

على الأسر والنازحين وذلك بالتزامن مع دخول الشهر الكريم.

وأوضحت

البلدية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك “، أن مكتب الزكاة قام بتجهيز عدد كبير من السلات الشاملة،

والتى تحتوى على جميع المواد الغذائية، مضيفة أن هذه الأعمال تأتى فى إطار دعم رجال الأعمال

في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، إضافة إلى تعطل الأنشطة الاقتصادية بسبب

فيروس كورونا .

