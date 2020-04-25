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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

25 April, 2020

قال مخرج برنامج شارعنا القديم طارق الهوني ،اليوم السبت ،إن البرنامج يختص بالتعريف بشوارع المدينة القديمة وكيف تم تسميتها من الأساس.

و أكد الهوني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية ،أنه من خلال البرنامج سيتم معرفة شوراع بنغازي القديمة، كما سيتم معرفة سكان المنطقة الأصليين وأبرز المحلات التجارية والمقاهي التي كانت تضم المثقفين والأدباء والشعراء.

وأضاف الهوني خلال عرض البرنامج سيكون المقدم مالك بوخطوة معكم والضيف الحلقة في الشارع للحديث على تاريخ الشارع، حيث يتم التعرف على قصص تلك الشوارع في فترة ماضية وكيف كانوا يحتفلوا بالمولد والأعياد إلى جانب الحديث عن البيوت المفتوحة على بعضها، كما سنتعرف على دور النساء الكبار في الحكايات والخرافات أيام زمان.

وتابع أن برنامج شوراعنا القديمة يسترجع المشاهد تقريبا من 60 سنة فترة قبل الخمسينات كيف كانت شوارعنا.