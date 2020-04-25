صحيفة إيطالية: الوفاق رفضت عملية “إيريني” لأنها ستؤثر فقط على توريد الأسلحة من تركيا

ليبيا- كشفت صحيفة إيطالية أن حكومة الوفاق أبلغت الاتحاد الأوروبي رفضها عملية “إيريني” التي أطلقتها أوروبا لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

صحيفة “il foglio” قالت في عددها الصادر السبت إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وجّه رسالة إلى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أمس معلناً رفضه العملية الأوروبية لأنها ستؤثر فقط على توريد الأسلحة من تركيا الذي يحدث بشكل رئيسي عن طريق البحر.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي رفيع قوله إن السراج يريد ضمانة مسبقة لصالحه.

وأشارت إلى أن وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أبدى أيضاً في اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اعتراضه على العملية “بشكلها الحالي”.

كما أضافت الصحيفة أن حكومة الوفاق لا تريد عملية “إيريني” كما هي ولهذا السبب ولدت العملية الأوروبية التي ستترأسها إيطاليا “عرجاء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية