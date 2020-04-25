بلدية طبرق: سيتم إستقبال المواطنين العالقين في مصر ووضعهم في فنادق محددة لحجرهم صحيًا

ليبيا – أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية على أنه سيتم اليوم السبت إستقبال المواطنين العالقين في مصر ووضعهم في فنادق محددة.

بوالخطابية أوضح بحسب المكتب الإعلامي لتابع للمجلس أن مواطني طبرق سيتم وضعهم في فنادق دار السلام وباب طبرق وزين بالإضافة إلى مواطني بلديتي أمساعد وبئر الأشهب في فنادق الجمل وإستراحة الطرق السريعة.

وقدم شكره لعمداء بلديات امساعد وبئر الأشهب ومدراء الأمن ومدراء الفنادق الذين تعاونوا جميعاً لحل مشكلة العالقين، مطالباً أسر المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن لعدم المخالطة.

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