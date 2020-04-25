دون التعليق على استمرار القصف التركي.. بيان أوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية في ليبيا واستئناف محادثات السلام

ليبيا – وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة اليوم السبت إلى هدنة إنسانية في ليبيا وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.

البيان جاء فسه وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء ” نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا”.

ودعا البيان جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار.

كما حمل البيان توقيع جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.

يشار إلى أن هذا البيان الأوروبي يأتي متزامنا مع استمرار الطيران المسير التركي في قصف قوافل الغذاء للمدن الغربية الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة الليبية وقصف على قاعدة عقبة بن نافع الجوية راح ضحيته 5 عسكريين وقت الافطار في أول ايام شهر رمضان دون التعليق على أي من هذه الممارسات التركية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية