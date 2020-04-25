ثلاثة دول أوروبية تدعو لهدنة إنسانية في ليبيا

دعا اليوم السبت كلا من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لهدنة إنسانية في دولة ليبيا.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ووزير خارجية ايطاليا لويجي دي مايو في بيان مشترك “كمشاركين في عملية برلين وفي التزام متجدد باستنتاجات برلين، وفي بداية شهر رمضان الفضيل، نريد أن نضم أصواتنا إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس وممثلته الخاصة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز في دعوتهما لهدنة إنسانية في ليبيا”.

وأضاف البيان “لا يزال الصراع مستمرا بلا هوادة، والتطورات خلال الأسابيع الأخيرة زادت المخاوف، ولا سيما إزاء الوضع بين السكان الليبيين الذين طالت معاناتهم” مردفا “ندعو جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى الاستلهام بروح شهر رمضان الفضيل، والانخراط في استئناف المحادثات من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار على أساس مشروع اتفاق اللجنة العسكرية المؤرخ 23 فبراير، وفي ضوء الحل السياسي للصراع، وتوحيد جهودهم لمواجهة العدو المشترك الذي تمثله مخاطر الوباء الحالي لمصلحة البلد بأسره”.