مساعدات إنسانية للمحتاجين من عمال النظافة في هون

شرعت حملة أهل الخير في مدينة هون بتقديم مساعدات عينية لعمال شركة النظافة العامة بالمدينة، تمثلت في مواد غذائية أساسية، وكميات من التمور والحليب، إضافة إلى حفاضات للأطفال وبعض الملابس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في بادرة إنسانية ووطنية.

وقدمت المساعدات إلى أكثر من 45 موظفا، بتنظيم وإشراف القائمين على الحملة في هون وبمتابعة إدارة مكتب الشركة العامة للنظافة، في خطوة تؤكد على أهمية العمل المشترك والإحساس بالآخرين، ومساعدتهم على تجاوز أزماتهم، والمضي قدما نحو العطاء للوطن ونهضته.

وكما هو المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك في ليبيا، تنشط الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية لمن يحتاجها، ولم يكن أهال هون باستثناء من هذه العادة الأصيلة.

