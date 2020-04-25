مكافحة الأمراض يعلن نتائج 42 عينة..جميعها “سالبة” وخالية من كورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أن نتائج عدد 42 عينة اشتباه الإصابة بفيروس كورونا جاءت سالبة

وأوضح لمركز الوطني أن المختبر المرجعي في المركز استلم عدد (42) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وكانالمركز الوطني لمكافحة الأمراض كشف أمس الجمعة أن الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد حتى تاريخ 24 أبريل 2020 بإجمالي الإصابات 61، والحالات النشطة 41، والمتعافين 18، والوفيات 2.

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