“الوطني لمكافحة الأمراض”: خلو 42 عينة فحص من فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه رقم 48، عن استلام المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، اليوم السبت عدد (42) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني أنه بعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد كشف أمس الجمعة، عن تسجيله إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيانه رقم 47، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم 82 عينة تحليل، وتبين أن 81 منها سالبة، وحالة واحدة إيجابية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 61 حالة، 41 منها نشطة تحت الرعاية الطبية، وحالتا وفاة، فيما تعافى 18 شخصا من الفيروس المستجد