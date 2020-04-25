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مجلس مشايخ ترهونة: نحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار جرائم “المعتوه أردوغان” في مدينتنا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة أن أحياء المدينة تعرضت أمس، لقصف صاروخي “أعمى” تسبب في سقوط ضحايا مدنيين في منازلهم؛ شنه من أسمتهم “مليشيا أردوغان المعتوه” الذي أعلن رسميا حربه في ليبيا دفاعا عن إرثه التاريخي، وحماية لعائلاته التركية.

واستنكر المجلس، في بيان، تخاذل المجتمع الدولي، والصمت العربي الرسمي على الجرائم التي يرتكبها الرئيس التركي في ليبيا، مؤكدا على صمود قبائل ترهونة وثبات موقفهم في دعم “القوات المسلحة”.

وأوضح أن قصف المدينة يأتي في الوقت الذي نعيش فيه أجواء إيمانية في شهر رمضان، ويتطلعون إلى تجاوز الأزمة الشاملة في كل مناحي الحياة؛ سواء الاقتصادية أو السياسية أو النفسية والصحية التي يعيشونها، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي والوقود والمؤن والماء والدواء لأكثر من أسبوعين.

وأكد المجلس أنه أصدر عديد بيانات الإدانة والاستنكار حول الوضع الإنساني السيئ في ترهونة والنواحي الأربع، وحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولية في استمرار هذا الوضع الذي نتج عن استهداف الطيران التركي للمنشآت الحيوية ولخطوط الإمداد، لكن دون جدوى.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • جمله من الاطراف مساهمه فيما وصلت اليه الأمور الي هذه النقطه اهمها علي الاطلاق الهدنه التي لم يكون هناك داعي لها بالأساس وكان يجب مواصله الحرب الي ان يتم القضاء علي المليشيات فهاهي نتائج الهدنه قد أثمرت علي المليشيات وهاهي قد عملت علي انبعاث الروح في جسد مليشيات العملاء الذي كان ميت سريرياً والآن بفعل الهدنه المغلوطه فقدوصولت الأسحله لها استفادةمن الهدنه ببناء لقدراتها علي القصف والأستهداف والتفجير مع ملاحظة اننا اليوم نحصد في نتائج الغفله والتراخي ولم نحسب حساب عواقبها المدمره لقدرات الجيش وعن أسباب بوادر فقدان الجيش السيطره علي مدن في الغرب الليبي فالاجابه الحقيقيه التي لا مفر منها وهي ان السبب هو دخول الجيش في هدنه لا لزوم لها وتراخي الجيش في تقدير عواقب وصول أسحله ومرتزقه أثناء الهدنه لدعم مليشيات اوشكت علي الانهيار وما الهدنه إلا حيله من الغرب الاستعماري لتقوية شوكت المليشيات ليضطر الجيش لاحقا للقبول بها كشريك في الحكم والسبب هو التهاون الجيش وعدم الشروع في قصف وأستهداف أي طائره قادمه من تركيا من وهي تناور للهبوط في مصراته او في طرابلس مع علم الجيش بأنها تحمل شحنة أسلحه وستستخدم ضده يوما ما وكان بُعد النظر يحتم عليه قصفها وتحويلها الي رماد وخلي اردوغان يبعث غيرها وخلي الجيش يقصف فلن يبعث اردوغان الي مالا نهايه وسيآتيه يوم ويتوقف ولكن ان يلتزم الجيش بهدنه وتعطي الفرصه يشحن سلام من تركيا  وينزل في مصراته بكل اريحيه وانت دورك متفرج فهذا خطأ قاتل ومن المعيب في زمن الهدنه ان نسمعوا من الجيش يقول رصدنا وتغطينا ورقدنا فخسائر حروب الجيش مع الارهابيين في بنغازي ودرنه كوم وخسائره التي ستآتي من هدنته في طرابلس كوم تبا لها من هدنه ،هدنه قد احطت من قدر الجيش ولم تكن هدنه صائبه البته فقد ترك الجيش تدمير قوات وقدرات العدو بالعين يوم كانت تآتي من تركيا وتنزل علي عينك يا تاجر في مصراته والآن بات الجيش يبحث عنها بالجره لتدميرها طيب ما كانت محصوره في طائر علي مدرج المطار

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