تنسيقية تمكين المرأة الليبية تفوض القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتولي زمام أمور البلاد

بنغازي 25 أبريل 2020 (وال) _ أعلنت تنسيقية تمكين المرأة الليبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، والفروع التابعة لها بالمدن الليبية، تفويض القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر، لتولي زمام أمور البلاد.

وأشارت التنسيقية إلى أنها تفوضه شخصيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير الأعمال بالبلاد، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتأمين وحمايتها من الإرهابيين، حيث تعتبر القوات المسلحة هي الجهة المسؤولة على حماية السيادة الوطنية.

وذكرت التنسيقية إن القوات المسلحة مستمرة في تحرير مدينة طرابلس والسيطرة على مداخل المدن ومخارجها حتى تطهير البلاد من الغزاة العثمانيون، وتعود ليبيا الديمقراطية في تحقيق مصيرها الشرعي في سيادة قانون مشروع الدستور ليحقق العدالة والمساواة للييين بدون تحيز تحت شعار ليبيا واحدة من الشرق للغرب للجنوب.

وتابعت تلتحم كل تنسيقيات شؤون للمرأة الليبية لاتخاذ قرار واحد بتفويض سيادة المشير لأنقاذ البلاد، وهذا مطلب شرعي يحققه الشعب ويكرر الدعم والتزكية، ليحقق هدفه الوطني وثيقته في الإدارة العسكرية التي تحملت مسؤلية التضحيات للعودة بالوطن، والحمد لله تحررت بنغازي ودرنة والجنوب الليبي ومدينة سرت، فيجب علينا تجديد المعاهدة للقيادة العامة، لحوكمة البلاد برئاسة الشخصية الرشيدة سيادة المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر. (وال _ بنغازي) ا م / ه ع

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