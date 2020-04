إطلاق خط ملاحي جديد يربط بين تونس وليبيا

ينطلق

اليوم السبت، الخط الملاحي المباشر الذي يربط بين صفاقس وطرابلس، لتصدير المنتجات الغذائية

التونسية لليبيا بعد تدشينه، أمس، من قبل وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، حسبما

أعلنت مصادر صحفية تونسية .

وأكد

المسيليني على أهمية الخطوة في تعزيز التعاون التجاري بين تونس وليبيا خاصة في الظرف

التي تمر به البلدان في مواجهة فيروس كورونا.

وكانت

وزارة النقل التونسية، قد أعلنت عن إطلاق خط بحري جديد السبت, يربط بين ميناء مدينة

صفاقس التونسية وميناء العاصمة طرابلس. وأكد بيان للوزارة, أن الخط الجديد يندرج في

إطار السعي لتأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا ومن أجل دعم جهود المصدرين والناقلين

البحريين في البحث عن أسواق جديدة.

