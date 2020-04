أعلنت

وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، السبت ، القبض على إرهابي بمنطقة الدبداب بولاية إليزي

الواقعة على الحدود مع ليبيا.

وأوضحت

الوزارة ، في بيان لها، أن الإرهابي مطلوب أمنياً بعد التحاقه بالجماعات الإرهابية

منذ عام 2012 ، مبينة أن عملية الاعتقال جرت أمس أثناء تواجده فى المنطقة الواقعة على

الحدود الجزائرية مع ليبيا .

The post الجيش الجزائري : اعتقال ” إرهابي ” على الحدود مع ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24