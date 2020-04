اليوم .. الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة الشويرف وعودة المياه إلى طرابلس

أكد

الناطق باسم جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، اليوم السبت، أنه من المتوقع الانتهاء

من أعمال الصيانة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف اليوم .

وأوضح

الشويهدي، فى تصريح صحفي ، أن فرق التشغيل ستتمكن من زيادة رفع معدل التدفق وعودة المياه

إلى كافة المناطق بمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها .

وكان

جهاز النهر الصناعي قد أعلن أمس عن ضعف تدفق المياه و انقطاعها

عن بعض المناطق بمدينة طرابلس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بالمحطة

.

