أكد
الناطق باسم جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، اليوم السبت، أنه من المتوقع الانتهاء
من أعمال الصيانة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف اليوم .
وأوضح
الشويهدي، فى تصريح صحفي ، أن فرق التشغيل ستتمكن من زيادة رفع معدل التدفق وعودة المياه
إلى كافة المناطق بمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها .
وكان
جهاز النهر الصناعي قد أعلن أمس عن ضعف تدفق المياه و انقطاعها
عن بعض المناطق بمدينة طرابلس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بالمحطة
.
The post اليوم .. الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة الشويرف وعودة المياه إلى طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك