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اليوم .. الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة الشويرف وعودة المياه إلى طرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد
الناطق باسم جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، اليوم السبت، أنه من المتوقع الانتهاء
من أعمال الصيانة لصمامات التحكم بمحطة التدفق بالشويرف اليوم .

وأوضح
الشويهدي، فى تصريح صحفي ، أن فرق التشغيل ستتمكن من زيادة رفع معدل التدفق وعودة المياه
إلى كافة المناطق بمدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها .

وكان
جهاز النهر الصناعي قد أعلن أمس عن ضعف تدفق المياه و انقطاعها
عن بعض المناطق بمدينة طرابلس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بالمحطة
.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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