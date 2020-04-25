اخبار ليبيا الان

«صحفي تركي»: الغرب يكره صهر «أردوغان» لأنه صنع طائرة مُسيرة غاية في الدقة

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قدم الصحفي التركي المقرب من رجب طيب أردوغان، حمزة تيكن، تبريراً غاية في الغرابة لكراهية سلجوق بيرقدار، صهر “أردوغان” ومالك مصنع إنتاج الطائرات التركية المسيرة “بيرقدار”، حيث زعم قائلاً: “‫سبب هجوم الغرب والصهاينة وبني قريظة على سلجوق بيرقدار ليس لأنه صهر أردوغان بل لأن هذا الرجل اختصاص أنفاس” على حد قوله.

أضاف “تيكين” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت قائلاً: “‫يصنع بقدرات محلية طائرات مسيرة في غاية التطور والدقة تقطع أنفاس كل من يهدد تركيا، ‫ويصنع بقدرات محلية وسرعة أجهزة تنفس تعيد أنفاس مواطني تركيا المصابين بكورونا، ‫غايظهم حارقهم” على حد تعبيره.

وتجاهل “تيكين” الهجمات العشوائية التي تنفذها المُسيرات التركية في دول مثل العراق وسوريا وليبيا، وما ينتج عنها من ضحايا في صفوف المدنيين، نتيجة ضعف منظومة التشغيل الخاصة بالطائرة التي أسقط الجيش الوطني الليبي العشرات منها في ليبيا خلال الأسابيع الماضية.

 

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • The USA has encouraged Turkey to Support the terrirism in the capital city of Tripoli and Turkey does not care about any europaian country, Turkey must be stopped, the malitia of Ardogan has shot the civilians in Tarhuna city and has cut off
    electricity for two week
    Where are the wesgern countries and Egypt

    رد

  • اى دقة ياحمار لقصف اهداف مدنية وتسقط بسهولة فى المناطق العسكرية كالعصافير ولو كان لها قيمة لما تمكن الجيش السورى من تحرير معظم ادلب وماكان هذا حال مئات الاف من اللاجئين على الحدود ضحية اردوغان ربنا ما يحرمك من الهبل

    رد