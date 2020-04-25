قوات الوفاق تواصل قطع الإمدادات عن ترهونة

أخبار ليبيا24

تواصل قوات الوفاق قطع الامدادات الإنسانية عن مدينة ترهونة ومناطق غرب ليبيا التابعة للحكومة الليبية، حيث قامت الطيران التركي المسير بشن غارات استهدفت منذ يوم أمس ناقلات وقود كانت متجهة إلى ترهونة.

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن الطائرات المسيرة شنت غارتين جويتين فجر اليوم استهدفت صهريج وقود في محيط بني وليد كانت في طريقها إلى ترهونة. وكان قنونو قد ذكر يوم الجمعة أن الطائرات التركية المسيرة شنت ثلاث غارات على صهريج وقود وامدادات في محيط بني وليد كانت كذلك في طريقها إلى ترهونة.

يأتي هذا القصف في ظل تأكيد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن أهالي ترهونة يتعرضون لعقاب جماعي بسبب العدوان الذي نفذته قوات حكومة الوفاق، مما أدى إلى استمرار انقطاع الكهرباء وإمدادات الغاز المتعمد من محطتي كهرباء الخمس ومصراتة.

وأعربت البعثة، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة، وذلك بسبب التصعيد المتعمد من قبل قوات الوفاق، وأكدت أن هجمات الوفاق تفاقم الوضع الإنساني المتردي في ترهونة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن ترهونة تعرضت لقصف صاروخي بأكثر من 20 صاروخًا سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية. وشدد المسماري، أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاطلاع بواجباتها وإدانة “الإرهابين الحقيقيين”.

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