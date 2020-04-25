لجنة الدفاع بالبرلمان تثمن دور القوات المسلحة في التصدي للإرهاب

دعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى وقف إطلاق النار مراعاة لشهر رمضان، موكدة أن الرد سيكون حاسما في حالة الاعتداء على القوات المسلحة بأي نوع من الأعمال الإرهابية خلال وقف إطلاق النار.

وثمنت اللجنة في بيان لها دور القوات المسلحة في تحرير البلاد من جماعة الإخوان الإرهابية وبقايا داعش والقاعدة، وإعادة استتباب الأمن في المناطق المحررة، موكدة وقوف القوات المسلحة بالمرصاد أمام الخونة والعملاء والمجموعات الإرهابية الذين يدعمون الأطماع العثمانية للسيطرة على ثروات ومقدرات البلاد.

البيان حذر من لجوء عملاء تركيا إلى استعمال السلاح الكيماوي المحرم دوليا لإلصاق التهمة بالجيش، مطالبا مجلس الأمن بإرسال خبراء لمراقبة هذا العمل الخطير في المعركة.

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