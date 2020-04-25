ميناء بنغازي يستقبل 489 حاوية بضائع وسلع متنوعة

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم السبت، سفينتي حاويات تشملان 489 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وبحسب الناطق باسم ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، في بيان اليوم، فإن الميناء استقبل السفينة (نينا أف) الوكيل الملاحي لشركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 363 حاوية بضائع وسلع مختلفة…

ميناء بنغازي يستقبل 3651 طن أسمنت

كما استقبل الميناء سفينة نقل الحاويات (إتلانتك نورث) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 126 حاوية بضائع متنوعة..

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