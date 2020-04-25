ضابطين سابقين..تعرف على مساعدي “عشماوي” والذين ظهرا في مسلسل “الاختيار”

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أصبحَ الضابط السابق في الجيش المصري هشام عشماوي أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في ليبيا ومصر، قبل أن يتم القبض عليه في 8 أكتوبر 2018 على يدِ عناصر من الجيش الليبي أثناءَ معركة تحرير درنة.

عشماوي من ضابط في القوات المسلحة تم فصله في 2011 بعدَ اتهامهِ بنشر الفكر المتطرف والتحريض على العُنف، تحول إلى قيادي متطرف وأسس تنظيم المرابطون الذي ينشط شمال سيناء وأحد قادة تنظيم أنصار بيت المقدس.

في 28 مايومن العام 2019؛ سُلّم الإرهابي عشماوي إلى السلطات المصرية من قبل القوات المسلحى العربية الليبية التي قبضت عليه في درنةضمن اتفاقية أمنية بين البلدين.

بعض التفاصيل ظهرت في مسلسل “الاختيار” الذي بدأت أولى حلقاته في شهر رمضان يتناول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أحمد صابر منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته للتصدي لهجوم إرهابي.

ضمن أحداث المسلسل وأثناء تواجد الإرهابي “عشماوي” في مستشفى الحلمية والذي كان يسعى لتقديم بعض الأوراق لترك الجيش المصري بعد تغير فكره واعتاقه الأفكار المتطرفة زاره ضابطان سابقان في الجيش المصري وقدما له عدة نصائح، فمن هم هؤلاء الضباط؟.

الضباط السابقين هم الإرهابي عماد الدين عبدالحميد الشهير بـ”الشيخ حاتم” وله أسماء حركية أخرى قتل أثناء عملية الواحات 20 أكتوبر 2017 وكان مساعد هشام عشماوي في تنظيم المرابطون.

عماد الدين هو ضابط سابق في سلاح الصاعقة خريج الكلية الحربية عام 1998 وتم فصله مبكرا 2006 لاعتناقه أفكارا متطرفة، وهو عقلية عسكرية فذة ، وكان من كبار قيادات التنظيمات التكفيرية في مدينة درنة وسبق وشارك مع قيادات التنظيمات الإرهابية في عمليات في سيناء خاصة أنصار الشريعة قبل مبايعة الأخير لتنظيم داعش.

والضابط السابق هو الإرهابي وليد بدر ضابط سابق خريج الكلية الحربية دفعة عام 1991 وخرج منها برتبة رائد عام 1997 وتنقل في عدد من الدول من بينها أفغانستان وباكستان وسوريا وغزة عاد إلى مصر عام 2012 وقاد عملية اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم لصالح تنظيم أنصار بيت المقدس.

هرب وليد إلى ليبيا وتدرب وشارك في عمليات في درنة ، قتل في عملية انتحارية، وهو أحد أبرز من أصلوا لانشقاق الضباط وانضمامهم إلى الفكر التكفيري وساهم في نقل الخبرات العسكرية للتنظيمات المتطرفة، خاصة الموالية لتنظيم القاعدة.

جميعهم من دفعات متقاربة وخدموا معا ولهم علاقات صداقة وأثر بعضهم على بعض ولكن أخطرهم هشام عشماوي لأنه خرج من الجيش حديثا ولديه أسرار عسكرية حديثة ولأنه دفعة “منسي” وكان يعرف نقاط ضعف غالبية القادة والنقاط.

أما أخطرهم من حيث الفكر فهو وليد بدر لأنه أول من أصل لانشقاق الضباط ووفر القواعد والفتاوى الشرعية التي تبيح ذلك، وهو أقدمهم في الفصل.

ولكن أخطرهم من جهة العمليات كان عماد الدين عبدالحميد لأنه كان ضابط صاعقة وقوي بنيانيا ولديه مهارات عسكرية متنوعة وعقلية مناورة “ما يعرف عن خبث الإسلاميين” عكس غيره ممن كانوا صريحي الإعلان بالتكفير.

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