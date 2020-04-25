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“ناصر عمار”: لا نريد هدنة لكن نفوض “رجال البركان” للقضاء على “قوات حفتر”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد ناصر عمار، الذي ينتحل صفة آمر قوة الإسناد بما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” التابعة لحكومة فائز السراج، ويقدم نفسه باعتباره “أحد ثوار فبراير” رفضه للهدنة التي دعا إليها الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، وقال: “الهدنة خيانة لدماء الشهداء” على حد تعبيره.

أضاف “عمار” الذي استدعته “داخلية باشاغا” في وقت سابق لانتحاله صفة غير حقيقية، وأحد الوجوه المألوفة على قنوات “الإخوان” على حسابه في “فيسبوك”: “طز في قرار الاتحاد الاوروبي منبوش هدنة، نريد تفويض رجال البركان للقضاء علي قوات حفتر” على حد قوله، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر.

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الجيش الليبي بركان الغضب فائز السراج ناصر عمار

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طزززز فيك يا ناصر ياخرااااب
    لو انت راجل بن ليبيا كنت حاربت بنفسك ياجرز لكنك كباقي الخواننجية بتتحامي في صيع الدواعش اللي جبهم زعيم عصابتكم اردوغان اللص الذي جاء لليبيا ليستمر استنزاف سرقة البترول الليبي
    لكن هيهات هيهات لهذا اللص أردوغان وامثاله
    لن يحصل علي نقطة بترول تاني بإذن الله
    اين كنت ياجرز قبل ان يأتي صيع اردوغان
    اقصد في اي حفرة يا فأر كنت مختبأ
    وبتعمل نفسك الآن آمر
    لا ضير انت وأمثالك ليس لهم وطن
    ونهايتكم باتت قريبة بإذن الله
    والله لا يحب الخائنين
    وكان حقا علينا نصر المؤمنين

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  • من هم رجال البركان ياخرفان دواعش وجبهة النصرة ومرتزقة سورية فارة من الاسد وتركت اهلها فى العراء على الحدود التركية ومليشيات مهزومة استنجدت بالمحتل فى مواجهة من جيش وطنى من خيرة الشباب الليبى مدعوم من الشعب والقبائل يدافع عن كرامة وسيادة الوطن وسبق له سحق هذه الحثالة فى درنة وبنغازى والهلال النفطى وفى النهاية ارادة الشعوب تنتصر والخوان تنكسر انظر حولك اين البشير الاخوانى الحقير الذى اهدى جزيرة سواكن للمعتوه وبن الان ساكن واين قيادات الخوان فى مصر عاشت ايام فى اوهام المعتوه فى ان بالامكان للخوان هزبمة الجيش المصرى والنتيجة دخلوا السجون ياميبون والان الجيش المصرى الاول افريقيا وعربيا واسلاميا موت ياعمار قصدى موت ياحمار !!! نهق براحتك ها ها ها

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  • .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» . ؟

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