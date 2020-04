الخدمات الصحية ببنغازي تستقبل أولى رحلات المواطنين القادمين من الخارج

استقبلت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة

المركزية بالخدمات الصحية ببنغازي، السبت، أولى رحلات المواطنين القادمين من

الخارج، عبر مطار بنينا الدولي .

وأوضحت الغرفة المركزية، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير

اللازمة بعد إتمام مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار أعماله.

فيما قام فريق متخصص بتقديم النصائح الإرشادية للقادمين عن

كيفية التعامل أثناء مدة الإقامة سواء بالتطهير أو غسل اليدين وطرق الوقاية ومكافحة

العدوى والتباعد.

