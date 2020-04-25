بنغازي تستقبل أولى الرحلات القادمة من الخارج

تستقبل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، اليوم السبت، أولى الرحلات القادمة من الخارج، بعد إتمام مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا أعماله.

وقالت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» أنها استكملت الإجراءات الصحية وفقًا لما تقتضيه تدابير الحجر الصحي، لافتة إلى إمداد القادمين بالنصائح الإرشادية.

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وتشمل النصائح الإرشادية التي يقدمها فريق متخصص للقادمين من الخارج، كيفية التعامل أثناء مدة الإقامة سواء بالتطهير أو غسل اليدين، وطرق الوقاية ومكافحة العدوى والتباعد، حسب بيان الغرفة الذي أشار إلى استمرار المراقبة الصحية اليومية للمحجورين.

وأزمة الليبيين العالقين في الخارج كانت محورًا لعدة اجتماعات عقدتها لجنة مجابهة فيروس «كورونا المستجد» التابعة للحكومة الموقتة، حيث بحثت اللجنة سبل إعادة العالقين دون تعريض حياة المجتمع للخطر.

وكان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وجه في 14 أبريل الجاري، جميع اللجان المكلفة متابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد، بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان.

وأمس الجمعة، طالبت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، مديري نقاط الرقابة الدولية بالمطارات والمنافذ البرية بالاستعداد لاستقبال المواطنين العالقين المقرر إعادتهم خلال شهر رمضان، وحثتهم على ضرورة الكشف الطبي على العالقين العائدين وتعبئة النموذج المخصص للمسافرين وتوجيههم إلى أماكن الحجر والعزل السريري المحددة لهم.

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