بنغازي .. فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة تستقبل أولى الرحلات القادمة من الخارج

بنغازي 25 أبريل 2020 (وال)- استقبلت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية – بنغازي، أولى الرحلات القادمة من الخارج، عبر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بعد إتمام مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا أعماله.

هذا وقامت الغرفة باستكمال الإجراءات الصحية، وفقًا لما تقتضيه تدابير الحجر الصحي بكل مهنية.

كما قام فريق متخصص؛ بتقديم النصائح الإرشادية للقادمين، عن كيفية التعامل أثناء مدة الإقامة سواء بالتطهير أو غسل اليدين، وطرق الوقاية ومكافحة العدوى والتباعد.

وتستمر المراقبة الصحية اليومية في مقر الإقامة، من قبل العناصر الطبية التابعة للغرفة المركزية. (وال- بنغازي)ع ع/ر ت

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