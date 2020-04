أعلن المجلس الأعلى لقبائل العجيلات، السبت، تفويضه للدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة المرحلة القادمة في البلاد، للوصول بالوطن إلى بر الأمان، ومواجهة التدخل الأجنبي، وإجراء انتخابات رئاسية نزيهة برعاية الجهات المحايدة التي لم تشارك في تدمير ليبيا.

وأكد المجلس في بيان له، تأييده لقوات الجيش من أجل الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها، والتصدي للإرهاب والتدخل الخارجي.

The post الأعلى لقبائل العجيلات يفوض الدكتور سيف الإسلام القذافي لقيادة المرحلة القادمة في البلاد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24